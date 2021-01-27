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DHA- İHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

İstanbul'da şok operasyon! Çete çökertildi...

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İstanbul'da  silah zoruyla senet imzalatan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, 3 ruhsatsız, 1  kurusıkı tabanca 1 pompalı tüfek, 121  fişek, çok sayıda çek ve 71 senet  ele geçirildi. Operasyon anı kameralarca kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kadıköy başta olmak üzere, Anadolu yakasında farklı ilçelerde "Nitelikli Yağma", "Silah Zoruyla Senet İmzalatma", "Tehdit", "Silah Ticareti" suçlarını işlediği tespit edilen çeteye 20 Ocak'ta eş zamanlı baskın düzenlendi. Örgütün, kişilere silah zoruyla senet imzalatarak araç aldırdıkları, senedin yarısını ödeyenlere de  silah tehdidiyle "Aracı aldığın kişinin senetleri bizde. Kalan parayı hemen ya öde ya da getir bize ver" diyerek, hem aracı hem kalan parayı aldıkları ortaya çıktı.

Operasyonda aralarında suç örgütü lideri olarak bildirilen B.A'nın da aralarında bulunduğu  8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çete üyelerinden birinin silahla rastgele ateş edip, kendini cep telefonuna çektirdiği görüntüleri de ele geçirdi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda  3 ruhsatsız tabanca 1  kurusıkı tabanca 1 pompalı tüfek,  121  fişek, Çok sayıda çek ve 71 adet senet ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin  emniyetteki işlemleri sürüyor.

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