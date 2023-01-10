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İstanbul’da şok operasyon! 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

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#İstanbul#Terör#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 14:18

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, yüz tanıma sistemi ile belirlenen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, önceki operasyonlarda güvenlik güçlerince yakalanıp tutuklanan bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG üyelerinin itiraflarından yola çıkan ve söz konusu teröristlerin üzerlerinden çıkan dijital materyallerini deşifre eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesine ekipleri, yeni bilgi ve belgelere ulaştı. Bu kapsamda yüz tanıma sistemi ile belirlenen şüpheliler için çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK içerisinde geçtiğimiz yıllarda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü yönünde fotoğraf, ifade ve teşhis bulunan, örgüte yardım ve yataklık eden şüphelilerin yakalanması için bu sabah peş peşe operasyon düzenlendi.

İstanbul’da şok operasyon 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

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Özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda, örgütün kırsal kadrosunda silahlı faaliyet gösterdiği, yasadışı faaliyet gösterdiği ve yardı/yataklık ettiği tespit edilen 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Baskın yapılan çok sayıda adreste örgütsel dokümanlar ve sözde PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bir bez parçasına el konuldu.

İstanbul’da şok operasyon 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Yakalanan örgüt üyeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Zanlıların polisteki sorgusu devam ediyor.

İstanbul’da şok operasyon 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

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#İstanbul#Terör#PKK

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