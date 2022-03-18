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İstanbul'da 'şok evlerine' baskın: Onlarca kaçak göçmen yakalandı

#İstanbul#Sultangazi#Kaçak Göçmen

İstanbul’da kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda uluslararası insan kaçakçılarının elinde bulunan 'şok evlerinde' ve bir minibüste yapılan aramalarda toplam 93 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerden yurt dışına çıkmaları durumunda aileleri tarafından ödenmek üzere kişi başına 2 bin Euro para talep edildiği belirlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

'ŞOK EVLERİNDE' SAKLANAN 71 GÖÇMEN KURTARILDI

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’ye yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilk olarak Sultangazi’de “şok evi” diye tabir edilen düzensiz göçmenlerin barındığı 3 adres tespit edildi. Buralarda insan kaçakçıları tarafından batılı ülkelere gönderilmeden önce toplanan söz konusu şok evlerine 10 Mart’ta baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 13’ü Afganistan ve 58’i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 71 düzensiz göçmen yakalandı.

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MİNİBÜSTE 22 GÖÇMENE SUÇÜSTÜ

Göçmenlere yönelik operasyon kapsamında önceki gün yol kontrollerinde Y.G. isimli şoför ile 22 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Araçta ve adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 18 uyku tulumu, 1 şişme bot, yağmurluk ve bir miktar para ele geçirildi.

YUNANİSTAN’A GEÇİŞ İÇİN KİŞİ BAŞI 2 BİN EUROYA ANLAŞMIŞLAR

Yapılan araştırmalarda, Yunanistan’a götürülmek üzere göçmenlerden yurt dışına çıkmaları durumunda aileleri tarafından ödenmek üzere kişi başına 2 bin Euro para talep edildiği belirlendi. Operasyonlarda yakalanan minibüs sürücüsü Y.G. ile ilgili adli işlem başlatılırken, 93 düzensiz göçmenin, polisteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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#İstanbul#Sultangazi#Kaçak Göçmen

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