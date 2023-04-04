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Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te yasak kararÄ± getirilen skuter kiralamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul'da da skuterlar iÃ§in eylem planÄ± hazÄ±rlandÄ±. Kentin birÃ§ok yerinde Ã¶zellikle kÄ±sa mesafelerde Ã§ok sÄ±k kullanÄ±lan, kimi zaman park sorunlarÄ±yla kimi zaman da kazalarla gÃ¼ndeme gelen skuter kullanÄ±mÄ± iÃ§in yeni dÃ¶nem baÅŸladÄ±. Eylem planÄ±yla birlikte standartlarÄ±n getirildiÄŸi skuter kullanÄ±mÄ±nda, geliÅŸi gÃ¼zel parklarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilecek.

Ä°stanbulâ€™da bin 500 yeni park alanÄ± kurulacak, hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±yla birlikte, eÄŸitim ÅŸartÄ± da getirilecek. Ä°BB tarafÄ±ndan pilot bÃ¶lgelerde hayata geÃ§irilen park alanlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda MecidiyekÃ¶yâ€™de de skuter park alanÄ± kuruldu. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalara raÄŸmen skuterlarÄ±n yine de direklere, metro trabzanlarÄ±na baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

6 AY Ä°Ã‡Ä°NDE BÄ°N 500 NOKTADA PARK ALANLARI TAMAMLANACAK

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Eylem PlanÄ± hakkÄ±ndaki detaylarÄ± paylaÅŸan Utku Cihan, "Bu eylem planÄ±nÄ±n iÃ§erisinde sahada yaÅŸanan sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesine iliÅŸkin maddelerimiz var. En Ã¶nemli sorunlardan bir tanesi skuterlarÄ±n park sorunlarÄ±ydÄ±. FarklÄ± alanlara bÄ±rakÄ±lmasÄ±, kaldÄ±rÄ±mlara bÄ±rakÄ±lmasÄ± ya da aÄŸaÃ§lara, direklere baÄŸlanmasÄ± gibi. Birinci Ã¶nceliÄŸimiz buydu. Bunun iÃ§in de bir pilot uygulama zaten yapmÄ±ÅŸtÄ±k. KadÄ±kÃ¶yâ€™de, ÅžiÅŸliâ€™de, baÅŸka alanlardaâ€¦ Ä°stanbulâ€™da bu alanlarÄ±n parklanma aÃ§Ä±sÄ±ndan bir ihtiyacÄ± karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. DolayÄ±sÄ±yla firmalarla da gÃ¶rÃ¼ÅŸerek bÃ¼tÃ¼n Ä°stanbulâ€™da, skuter kullanÄ±lan bÃ¼tÃ¼n ilÃ§elerde, bin 500 noktada park alanlarÄ±nÄ± firmalarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla tamamlÄ±yor olacaÄŸÄ±z. 6 ay iÃ§erisinde tÃ¼m bu noktalar tamamlanmÄ±ÅŸ olacak. Bir park alanÄ± yaklaÅŸÄ±k 15-20 civarÄ±nda skuter baÄŸlanabiliyor. Bir kirlilik yaratmayacak ÅŸekilde baÄŸlama saÄŸlanÄ±yor. Bu alanlarda 6 ay iÃ§erisinde skuter park noktalarÄ± bÃ¼tÃ¼n Ä°stanbulâ€™da tamamlanmÄ±ÅŸ olacak" ifadelerini kullandÄ±.

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TEÅžVÄ°K Ä°Ã‡Ä°N AÃ‡ILIÅž ÃœCRETÄ° ALINMAYACAK

Cihan, "SkuterÄ± kiralayanlar eÄŸer bu alanlardan alÄ±yorlarsa ya da bÄ±rakÄ±yorlarsa bÃ¼tÃ¼n firmalarla anlaÅŸmamÄ±z ÅŸÃ¶yle, bu alanlardan kiralayanlardan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Ã¼creti alÄ±nmayacak. BÃ¼tÃ¼n firmalar bunu uygulayacak. DolayÄ±sÄ±yla bu bir teÅŸvik mekanizmasÄ±. Park alanlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±na bÄ±rakmak yasaktÄ±rdan daha Ã¶nemlisi insanlarÄ± bu alanlara teÅŸvik etmekti. DolayÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Ã¼creti alÄ±nmayacaÄŸÄ± iÃ§in bu da toplam Ã¼cretin yÃ¼zde 15â€™ine tekabÃ¼l ediyor. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Ã¼creti alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± zaman insanlar biraz daha bu alanlarÄ± bÄ±rakmaya baÅŸlayacaklar. DolayÄ±sÄ±yla yavaÅŸ yavaÅŸ bir kÃ¼ltÃ¼r oluÅŸacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" dedi.

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HIZ SINIRI VE EÄžÄ°TÄ°M ÅžARTI GETÄ°RÄ°LDÄ°

Skuter kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n eÄŸitimlerinin de Ã¶nemli olduÄŸunu ve mobil uygulama Ã¼zerinden buna yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Cihan, "Fiziksel dÃ¼zenlemelerin yanÄ±nda skuter kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n oluÅŸmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Bunun iÃ§in her yÄ±l mutlaka bir kampanya yapÄ±lmasÄ± eylem planÄ± maddelerinden. Her 2 ayda 1, 5 dakikalÄ±k bir eÄŸitim almak zorunda olacaklar. BelirlediÄŸimiz hassas bÃ¶lgeler var. Ã–rneÄŸin Ä°stiklal Caddesi, Moda, ÅžiÅŸliâ€™nin Ã¶nemli alanlarÄ±nda hassas bÃ¶lgeler dediÄŸimiz alanlar tanÄ±mladÄ±k. Bu alanlar iÃ§erisinde hÄ±zÄ± yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yoruz. Åžu anda Ä°stanbulâ€™da 20 kilometre skuterlarÄ±n hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ± ama bu alanlarda artÄ±k skuterlar 12,5 kilometrenin Ã¼zerine Ã§Ä±kamayacaklar. HenÃ¼z yeni kullanmayÄ± Ã¶ÄŸrenenlere iliÅŸkin de yine hÄ±z sÄ±nÄ±rlamasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k olacak. Bunu versiyon geliÅŸtirmeyle beraber yapacak ÅŸirketler. Ä°lk defa kiralayanlar ilk 5 biniÅŸlerinde tam kullanmayÄ± Ã¶ÄŸrenene kadar daha dÃ¼ÅŸÃ¼k hÄ±zlarla kullanacaklar. Bu maddelerle birlikte Ä°stanbulâ€™da hem fiziki dÃ¼zenlemeler, park alanlarÄ±yla birlikte hem de biraz daha kullanÄ±m kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n artÄ±rÄ±lmasÄ± anlamÄ±nda da eylem planlarÄ± hazÄ±rlamÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Bu eylem planÄ±yla beraber de daha iyi bir skuter kullanÄ±mÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.

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REFERANDUMA GÄ°TMEK DEÄžERLENDÄ°RÄ°LEBÄ°LÄ°R SEÃ‡ENEKLER ARASINDA

skuter kiralanmasÄ±nÄ±n Parisâ€™te yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin de Cihan, "AmacÄ±mÄ±z ÅŸu anda teÅŸvik mekanizmalarÄ±yla, teÅŸvik yÃ¶ntemiyle, eÄŸitim yÃ¶ntemiyle, skuter kullanÄ±mÄ±nÄ± dÃ¼zenlemek. KiralamayÄ± durdurmak ya da yasaklamak bireysel skuterlarÄ±n artmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Sene sonundan sonra tekrar masaya oturup, baÅŸka Ã¶nlemler alÄ±nabilir mi ya da Parisâ€™te olduÄŸu gibi bir referanduma gidilebilir mi? BunlarÄ± da konuÅŸuyor olacaÄŸÄ±z. Bunlar da deÄŸerlendirilebilir seÃ§enekler arasÄ±nda" dedi.

PARK ALANINI YENÄ° GÃ–RDÃœM

Elektrik direÄŸine baÄŸlÄ± bir skuterÄ± kiralamak iÃ§in MecidiyekÃ¶yâ€™de bulunan EyÃ¼phan YÄ±ldÄ±z, "SkuterÄ± genelde direÄŸin yanlarÄ±na baÄŸlÄ±yorum. Daha gÃ¼venli oluyor. Hemen arkamdaki park alanÄ±nÄ± yeni gÃ¶rdÃ¼m. Parkta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Ã¼creti Ã¶denmeyecekse herkes iÃ§in teÅŸvik olur. BÃ¶yle olmasÄ± daha iyi olmuÅŸ. Bundan sonra park alanÄ± ararÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.