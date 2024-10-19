İstanbul'da skandalda adı geçen özel hastanelerin faaliyetlerine son verildi

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SİLİVRİ'DEKİ HASTANENİN TABELASI KAPATILDI

Hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edilirken, hastanenin tabelası kapatıldı. Yenidoğan çetesine yönelik soruşturma kapsamında bazı özel hastanelerin ruhsatları iptal edilmişti. Silivri’de bulunan o hastanelerden birinin daha faaliyetlerine son verildi. Akşam saatlerinde hastanedeki hastalar, ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Hastanenin tabelası ise kapatıldı.





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HASTALAR AMBULANSLA BAŞKA HASTANELERE NAKİL EDİLDİ

Bağcılar’da bulunan ve ’Yenidoğan Çetesi’ ile ilgili soruşturmada adı geçtiği öğrenilen özel hastanenin faaliyetine son verildi. Tabelası kaldırılan hastanede tedavi gören hastaların başka hastanelere nakilleri gerçekleştirildi. ’Yenidoğan Çetesi’ soruşturması kapsamında Bağcılarda bulunan ve olaylara karıştığı tespit edilen bir hastane daha kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin hastaneye gelerek yaptıkları çalışmalar sonrasında hastanenin faaliyetlerine son verildi. Karar sonrası hastanenin tabaları sökülürken, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavileri devam eden hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakil edildi.

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REYAP HASTANESİ'NDEKİ HASTALAR KAMU HASTANELERİNE SEVK EDİLDİ



İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor. İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk ediliyor.

Bağcılar'da bulunan Reyap Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ve bebekler kamu hastanesine sevk edildi.



Öte yandan 2021 yılında bebeği doğan ve solunum yetmezliği teşhisiyle Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'ne sevk edilen baba Cemil Imrak tedavi sürecinde kalp muayenesi için kendisinden elden 5 bin lira alındığını ifade etti. Baba Cemil Imrak, yoğun bakıma alınan bebeğini başka bir hastaneye sevk etmek istediğinde kendisine, ‘bebeğiniz yolda ölebilir' diyerek engel olunduğunu iddia etti.



Doğumunun ardından rahatsızlanan bebeğinin Esenyurt'taki Reyap Hastanesine nakledildiğini ve tedavi sürecinde kendisinden elden 5 bin lira alındığını iddia eden Cemil Imrak, "Bizi başka bir hastane Reyap Hastanesine yönlendirdi. Buraya geldi bebeğimiz 2-3 gün kaldı. 3'üncü günde Fırat Sarı ‘bebeğin durumu iyi' dedi. 4'üncü günde kötüye doğru gidiyor dediler. Bizi çağırdılar ve ‘kaybedebiliriz ama hayata da tutunabilir' dediler. Bizden 5 bin lira para talep ettiler. Kalp doktoru gelip kontrol edecek dediler. Parayı elden verdik. Kalp doktoru demiş ki kalpte sorun yok ama damarlarda gezmiyor kan demiş. Damarların tıkalı olduğunu kanın gezmediğini söylediler. Gerekiyorsa başka hastaneye götürelim elimizden geleni yapalım dedim. Bana, ‘biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Buradan götürürseniz yolda da kaybedebiliriz' dediler. Bebeğimiz ölür korkusunu verdiler bize. Bebek burada kaldı aradan 4-5 gün geçti. Bizi aradılar ve bebeğiniz vefat etti başınız sağ olsun dediler. Bebek solunum zorluğu çektiği için burada kuvözde kalacaktı. Bebeğim burada vefat etti. Hakkımı helal etmiyorum. Ben sonuna kadar hakkımı savunacağım” dedi.