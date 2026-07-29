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İstanbul'da skandal görüntüler: Rus turisti taciz eden kişi gözaltına alındı

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#İstanbul#Fatih#Taciz
İstanbulda skandal görüntüler: Rus turisti taciz eden kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 15:21

İstanbul'da, turist bir genç kadının sahilde yürüyüş yaptığı sırada taciz edildiğini gösteren video sosyal medyada infiale neden oldu. Polis ekipleri olaya ilişkin harekete geçti. Fatih'te sahilde yürüyüş yapan turiste sarkıntılık eden şüpheli, Esenler'de gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine inceleme başlattı.

İstanbulda skandal görüntüler: Rus turisti taciz eden kişi gözaltına alındı

Rusya'dan gelen bir kadının Fatih Cankurtaran saihilinde yürürken arkadaşına cep telefonu kamerasıyla çektirdiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

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İstanbulda skandal görüntüler: Rus turisti taciz eden kişi gözaltına alındı

Görüntüde bir kişinin kadının peşinden gittiği ve sarkıntılık yaptığı görülüyor. Yapılan inceleme sonucunda görüntüdeki şüphelinin E.K. (31) olduğu tespit edildi. E.K. (31) Esenler'de gözaltına alındı.

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İstanbulda skandal görüntüler: Rus turisti taciz eden kişi gözaltına alındı

İstanbulda skandal görüntüler: Rus turisti taciz eden kişi gözaltına alındı

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#İstanbul#Fatih#Taciz

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