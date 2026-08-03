İstanbul'da sivil polislerden değnekçi operasyonu: 23 şüpheliye adli işlem

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Fatih, Beyoğlu ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli ilçelerinde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri değnekçi diye tabir edilen 'korsan otoparkçılık' yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 23 şüphelinin 'değnekçilik' yaptığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında, Karayolları Trafik Kanunun ‘karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek’ suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerin para alışverişleri cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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