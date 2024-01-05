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İstanbul'da sitede çıkan yangında can kaybı

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#İstanbul#Pendik#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 16:32

Pendik'te bir sitede bulunan 8 katlı binanın birinci katında çıkan yangında, alevlere müdahale etmek isteyen 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın hayatını kaybetti.

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Yangın, saat 12.00 sıralarında, Şeyhli Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 8 katlı binanın birinci katındaki dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı.

İstanbulda sitede çıkan yangında can kaybı

Alevlerin büyümesi üzerine yangın, tüm mutfağı sardı. O sırada mutfakta bulunan 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın, alevlere müdahale etmek istedi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbulda sitede çıkan yangında can kaybı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Sağlık ve itfaiye ekipleri evde yaptıkları incelemede, 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın'ın yangında hayatını kaybettiğini belirledi.

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İstanbulda sitede çıkan yangında can kaybı

Olay yeri ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ancın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Hacer Güler Ancın'ın 2 yıl önce eşini koronavirüsten kaybettiği ve 2 yıldır yalnız yaşadığı öğrenildi. Ekipler, yangınla ilgili çalışma başlattı. 

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#İstanbul#Pendik#Yangın

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