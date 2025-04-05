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İstanbul'da sis etkili oluyor

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#Sis#İstanbul#Hava Durumu
İstanbulda sis etkili oluyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 06:55

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgelerde sis etkili olurken, görüş mesafesi düşen sürücüler trafikte kontrollü ilerleyebiliyor.

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Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde, ayrıca Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde ormanlık alanlar ile Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde sis görülüyor.

Kentte etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer başta olmak üzere Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri sislendi.

Öte yandan, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri Atatürk Bulvarı, Habipler-Mahmutbey yolu, Habipler-Arnavutköy yolu, Habipler-İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara yolunda sis etkili oldu.

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#Sis#İstanbul#Hava Durumu

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