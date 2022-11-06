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İstanbul’da Sırp çete lideri Zeljko Bojanic yakalandı

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#Sırp#Türkiye#Polis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 12:18

Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri, cinayet şüphesiyle İstanbul’da gözaltına alındı. Takma ad kullanan çete liderinin Türkiye’ye sahte pasaportla girdiği belirlendi. Polis ekipleri, iş makineleri ile Sarıyer’deki adreste cinayetin izini sürüyor. Detaylar, CNN TÜRK özel haberinde...

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Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı. Adı defalarca uyuşturucu kaçakçılığına karıştı. Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri İstanbul’da yakalandı. Avrupa’nın en çok aranan 45 suçlu listesinde de yer alan Sırp asıllı Zeljko Bojanic’in, 2014-2015 yıllarında adı yasa dışı uyuşturucu ticareti ile anıldı. Interpol'ün kırmızı bülten ile aranan isimleri arasındaydı.

“Boris” takma adını kullanan uyuşturucu baronu, Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul’da yakalandı. İkametinde arama yapan polis ekipleri, cesedin evin bahçesine gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri kepçelerle Sarıyer’deki çete liderinin oturduğu bu eve geldi. Evinin bahçesi kazıldı. Gün boyu devam eden çalışmalarda maktulün izine ulaşılamadı. Ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte burada cinayetin izini sürmeye devam edecek.

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Uyuşturucu baronunun Türkiye'ye, "Andelew Belchew Jordan" adıyla sahte pasaport ile giriş yaptığı belirlendi. Kırmızı bültenle aranan Zelyuko Bojanik, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı bu evde cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemesi ise sürüyor.

İstanbul’da Sırp çete lideri Zeljko Bojanic yakalandı


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