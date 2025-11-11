×
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da sır cinayetler! 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Cinayet#E-5
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 09:55

Büyükçekmece’de E-5 yan yolda araç içinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayın katil zanlısı şahısın olaydan hemen önce 27 yaşındaki bir kadını da otel odasında silahla vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Polis ekipleri kaçan şüphelileri arama çalışmalarına devam ederken 3 cenaze adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi E-5 yan yolda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, silahla sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine geçen polis, araçta ve yerde silahla vurulmuş ağır yaralı 2 kişiyi buldu.

Gelen sağlık ekipleri isimlerinin Emrah Güçlü ve Emrah Yılmaz olduğu öğrenilen şahısları hastaneye kaldırdı. İki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 

OTEL ODASINDA KADIN CESEDİ

Çevrede detaylı inceleme yapan polis, cinayetlerin yaşandığı noktaya yakın yerde, bir otel odasında da kadın cesedi olduğunu öğrendi. Otelde detaylı inceleme yapan Büyükçekmece Polisi silahla vurulmuş halde Melisa Küçüklekçi (27)’nin cesediyle karşılaştı. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Polisin konuyla ilgili detaylı çalışması devam ederken, katil zanlısı H.K. her yerde aranıyor.

