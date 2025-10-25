×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Gök Gürültüsü#Sağanak Yağış
İstanbulda şimşekler geceyi aydınlattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 03:37

İstanbul'da meteorolojinin gök gürültülü sağanak yağış uyarısı vardı. Yıldırım ve şimşekler gece gökyüzünü aydınlattı. Bu doğal gösteri kentin yüksek yerlerinden izlendi. Öte yandan İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Haberin Devamı

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış öncesi şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Kentin yüksek noktalarından görünen yıldırım ve şimşek gösterisi Beykoz Karlıktepe'den görüntülendi.

BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

Gece saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini gösterdi. Yağış ile birlikte yollar kısa sürede su birikintileri ile doldu.

Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar dükkanlara doğru koştu.

İstanbulda şimşekler geceyi aydınlattı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Gök Gürültüsü#Sağanak Yağış

BAKMADAN GEÇME!