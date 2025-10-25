İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış öncesi şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Kentin yüksek noktalarından görünen yıldırım ve şimşek gösterisi Beykoz Karlıktepe'den görüntülendi.
BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.
Gece saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini gösterdi. Yağış ile birlikte yollar kısa sürede su birikintileri ile doldu.
Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar dükkanlara doğru koştu.