İstanbul’da simge yapılarında 15 Temmuz mapping gösterisi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla, Haydarpaşa binası, Atatürk Kültür Merkezi ve Galata Kulesi gibi İstanbul’un simge yapılarında mapping gösterisi gerçekleştirildi.





Saat 22.00’de başlayan gösteride 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve o geceye dair görüntüler yer aldı.