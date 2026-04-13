İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Anadolu Yakası genelinde etkinliği belirlenen ve liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan M.İ.Ö.'nün yaptığı silahlı suç örgütü üyelerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki ve teknik çalışmalarla örgüt adına çeşitli suçlara karışan şüpheliler belirlendi. Şüphelilere yönelik 10 Nisan günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 97 farklı çaplarda fişek, 5 tüfek kartuşu ile çeşitli çek ve senetler ele geçirildi. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Haberin Devamı

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.