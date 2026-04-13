×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Silahlı Suç Örgütü#Şüpheli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 19:26

İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Anadolu Yakası genelinde etkinliği belirlenen ve liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan M.İ.Ö.'nün yaptığı silahlı suç örgütü üyelerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki ve teknik çalışmalarla örgüt adına çeşitli suçlara karışan şüpheliler belirlendi. Şüphelilere yönelik 10 Nisan günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 97 farklı çaplarda fişek, 5 tüfek kartuşu ile çeşitli çek ve senetler ele geçirildi. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Haberin Devamı

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!