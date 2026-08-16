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İstanbul'da silahlı saldırı hazırlığındaki suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

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#İstanbul#Suç Örgütü#Silahlı Saldırı
İstanbulda silahlı saldırı hazırlığındaki suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 13:07

İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Kadıköy’de bir iş yerine yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında, eylem talimatını verdiği tespit edilen ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt elebaşı M.B. (35) de Esenyurt'ta saklandığı adreste yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma’ suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi’nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan E.C. (24), S.Ç. (24), B.U. (19), M.Ş. (28) ve Y.B. (23) yakalandı.

İstanbulda silahlı saldırı hazırlığındaki suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

Y.B.’nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin Kadıköy’de bir iş yerine yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğunu belirledi.

İstanbulda silahlı saldırı hazırlığındaki suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

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Saldırı talimatını verdiği tespit edilen ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.’nin Esenyurt’ta saklandığı belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbulda silahlı saldırı hazırlığındaki suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’, ‘kasten öldürme’, ‘suç örgütü kurma’ ve ‘suç örgütüne üye olma’ suçlarından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#İstanbul#Suç Örgütü#Silahlı Saldırı

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