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İstanbul’da silahlı kavga kamerada: Havaya ateş açtı

#Silahlı Kavga#İstanbul#Kavga
İstanbul’da silahlı kavga kamerada: Havaya ateş açtı

Akaretler’de eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavga dışarıya taşınca ortalık karıştı. Kavgaya karışan şahıslardan biri silahını çekerek defalarca havaya ateş etti. Korku dolu anlar kameralara yansırken, silahlı şahıs Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

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Beşiktaş Akaretler’de geçtiğimiz ay saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda Eda Alara A., arkadaşı Hamit Burak B. ile birlikte eğlence mekanına gitti. İki arkadaş masada oturduğu esnada yan kasada oturan Ayça Y., Emirhan Ç., Edanur O. ve Burak O. ile aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma, mekanın dışına taştı. Mekan çalışanları tarafları yatıştırmak için uzun süre uğraşsa da başarılı olamadı.

İstanbul’da silahlı kavga kamerada: Havaya ateş açtı



MOTOSİKLETLE GERİ GELİP HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kavganın ardından Burak O. mekandan ayrılarak bir süre sonra ise motosikletle olay yerine geri geldi. Şahıs yanında getirdiği tabancayı eline alarak Hamit Burak B. ve Eda Alara A.’ya tehditler savurdu. Bu sırada arkadaşları Burak O.’yu sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Sinirlerini hakim olamayan Burak O. elindeki tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Bir süre sonra Burak O. ve yakınları olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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BEŞİKTAŞ POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından ihbarı üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şahsın Burak O. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahıs Beşiktaş polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da silahlı kavga kamerada: Havaya ateş açtı

MEKAN ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Beşiktaş’ta yaşanan olayda şehir eşkıyasının elindeki tabanca ile havaya ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği sırada şahsın motosikletle gelip kavga edenlere saldırmaya çalıştığı, bu sırada da onu sakinleştirmeye çalışıldığı ve şahsın havaya ateş ettiği anlar görülüyor.

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#Silahlı Kavga#İstanbul#Kavga

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