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İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon! Çöpte bir koli dolusu şarjör ele geçirildi

#İstanbul#Silah Kaçakçılığı#Operasyon

İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polisin baskın yaptığı evin önündeki çöp konteynırında bir koli dolusu silah şarjörü ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. 26 Mayıs'ta Beylikdüzü'ndeki bazı adreslere yapılan operasyonda F.A., S.Ü., M.Ş.E., A.B., M.A.G. ve K.A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda kurusıkıdan ateşli silaha çevrilmiş, seri atış yapabilme özelliğine sahip 46 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 46 şarjör ele geçirildi. Baskın yapılan evlerden birinin önündeki çöp konteynırında ise bir koli dolusu şarjör bulundu.

EVLERİNİ SİLAH ATÖLYESİNE ÇEVİRMİŞLER

Yapılan çalışmada 10 Haziran'da Sultanbeyli'de 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler A.N. ve S.M.'nin silah atölyesine çevirdikleri tespit edilen evlerinde yapılan aramada 14 ruhsatsız, 1 kurusıkı tabanca, gövde, sürgü ve 90 namlu,150 parça kesilmiş kurusıkı namlusu, bu silahlara ait 40 fişek,153 şarjör ele geçirildi. Ayrıca silah yapımında kullanılan çok sayıda makina ve silah parçaları da bulundu. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklandı. 

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İstanbulda silah kaçakçılarına operasyon Çöpte bir koli dolusu şarjör ele geçirildi

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#İstanbul#Silah Kaçakçılığı#Operasyon

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