İstanbul'da sıkı denetim

Bayram sonrası 17 Mayıs Pazartesi sabahına kadar devam edecek tam kapanma sürecinde dün yine kentlerin meydanları, cadde ve sokakları pazar sessizliğine büründü. İstanbul’da sıkı bir denetim vardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki denetimlerde 20 bin 976 polis görevlendirdi. Seyahat kısıtlamasının denetlenmesi için İstanbul giriş-çıkışlarında 63 kontrol noktası oluşturuldu. İstanbul genelinde toplamda 307 yerde asayiş uygulama noktaları oluşturularak bu noktalarda 3 bin 293 polisle denetim gerçekleştirildi. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde de atlı polisler izin belgesi ve pasaport kontrolü yaptı. Kısıtlama kurallarına uymayanlar hakkında idari para cezaları kesildi.





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