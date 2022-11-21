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İstanbul'da şiddetli rüzgar binanın çatısını uçurdu... Uçan çatı havada asılı kaldı

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#İstanbul#Sancaktepe#Rüzgar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 19:22

Sancaktepe’de şiddetli rüzgar 5 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Yerinden çıkarak havada asılı kalan çatı parçaları, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek indirildi. Bina sakinleri ise korku ve panikle kendilerini sokağa attı.

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Olay, saat 16.40 sıralarında Sancaktepe Ortadağ Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar çatıyı kaldırarak evin dış cephesine doğru sürükledi. Çatıdan yükselen malzemeler binanın dış cephesinde asılı kaldı. Evde bulunan bina sakinleri ise korku ve panikle kendilerini sokağa attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çatıdan kopup binanın dış yüzeyinde asılı kalan çatı malzemelerini merdiven aracıyla keserek aşağıya indirdi.

 

“ÇATI UÇTUĞUNDA AŞAĞIDA ARAÇLAR VE İNSANLAR VARDI, ÇOK ŞÜKÜR KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI”

Bina sakinlerinden Yusuf Culfa, ”Saat 16.50 sıralarında bir afet oluştu. rüzgar çatıyı kaldırdı. Hayati tehlike oluşunca biz itfaiye ekiplerini aradık. Geldiler müdahale ettiler. Çatıdan kopan parçaları keserek aşağıya indirdiler. Biz de tekrardan çatımızı onardık. İlk çatı uçtuğunda aşağıda araçlar ve insanlar vardı, çok şükür kimseye bir şey olmadı” dedi.

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