Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Caddebostan Plajı'na akın etti

#İstanbul#Sıcak Hava#Caddebostan Plajı
İstanbulda sıcaktan bunalanlar Caddebostan Plajına akın etti

İstanbul’da termometreler 30 dereceyi gösterdi, sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar plajlara akın etti.

Haberin Devamı

İstanbul’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonlarında hafta sonunu evde geçirmek istemeyen vatandaşlar plajlara akın etti. Hafta sonu termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği İstanbul'da vatandaşlar, Caddebostan plajında yüzerek serinledi.

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise bisiklet sürdü. Güneşi ve sıcağı fırsat bilen vatandaşlar ise yüzerek serinledi.
Öte yandan, sahilde ve plajda oluşan yoğun kalabalık dron ile görüntülendi.

İstanbulda sıcaktan bunalanlar Caddebostan Plajına akın etti

“ÇOCUKLAR DENİZE GİRİYOR”

Ailesiyle birlikte plaja gelen Şükrü Kartal, “Buralara geldiğimizde biraz da olsa İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmış olarak hissediyoruz. Çocuklar da denize giriyor. Güzel bir kalabalık var. Tatile gidemedik, buraya geldik” diye konuştu.

Haberin Devamı

İstanbulda sıcaktan bunalanlar Caddebostan Plajına akın etti

“ORTAM GERÇEKTEN GÜZEL”

Plaja gelen bir diğer vatandaş Ferman Bengütay, “Bir değişiklik olsun dedik, buraya geldik. Kahvaltımızı burada yaptık. Çocuklar da denize girdi. Ortam gerçekten güzel. Hem temiz hem de güvenli. Buraya gelenler de özen gösteriyor. Kimse çöplerini denize atmıyor” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sıcak Hava#Caddebostan Plajı

BAKMADAN GEÇME!

Kendi tümöründen hastaya özel hazırlanan kanser aşısı Bu aşı kanserin sonunu getirir mi

Kendi tümöründen hastaya özel hazırlanan kanser aşısı! Bu aşı kanserin sonunu getirir mi?

#Kanser
30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme Teknoloji şirketi CEOsu nasıl yakalandı

30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme! Teknoloji şirketi CEO'su nasıl yakalandı?

#Laurie Houts
BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Kendi tümöründen hastaya özel hazırlanan kanser aşısı Bu aşı kanserin sonunu getirir mi

Kendi tümöründen hastaya özel hazırlanan kanser aşısı! Bu aşı kanserin sonunu getirir mi?

#Kanser
30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme Teknoloji şirketi CEOsu nasıl yakalandı

30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme! Teknoloji şirketi CEO'su nasıl yakalandı?

#Laurie Houts
BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs