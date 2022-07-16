İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Caddebostan Plajı'na akın etti

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İstanbul’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonlarında hafta sonunu evde geçirmek istemeyen vatandaşlar plajlara akın etti. Hafta sonu termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği İstanbul'da vatandaşlar, Caddebostan plajında yüzerek serinledi.

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise bisiklet sürdü. Güneşi ve sıcağı fırsat bilen vatandaşlar ise yüzerek serinledi.

Öte yandan, sahilde ve plajda oluşan yoğun kalabalık dron ile görüntülendi.

“ÇOCUKLAR DENİZE GİRİYOR”

Ailesiyle birlikte plaja gelen Şükrü Kartal, “Buralara geldiğimizde biraz da olsa İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmış olarak hissediyoruz. Çocuklar da denize giriyor. Güzel bir kalabalık var. Tatile gidemedik, buraya geldik” diye konuştu.

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“ORTAM GERÇEKTEN GÜZEL”

Plaja gelen bir diğer vatandaş Ferman Bengütay, “Bir değişiklik olsun dedik, buraya geldik. Kahvaltımızı burada yaptık. Çocuklar da denize girdi. Ortam gerçekten güzel. Hem temiz hem de güvenli. Buraya gelenler de özen gösteriyor. Kimse çöplerini denize atmıyor” dedi.