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Erol DEĞİRMENCİ-Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

İstanbul'da sıcaktan bunalan soluğu Menekşe Plajı'nda aldı! Adım atacak yer kalmadı

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İstanbul'da sıcaktan bunalan soluğu Menekşe Plajı'nda aldı! Adım atacak yer kalmadı

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Küçükçekmece Menekşe Plajı'na akın etti.

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  • Menekşe Plajında bayram yoğunluğu
  • Menekşe Plajında bayram yoğunluğu
  • Menekşe Plajında bayram yoğunluğu
  • Menekşe Plajında bayram yoğunluğu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Küçükçekmece'de Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde tatil için şehir dışına çıkmayan vatandaşlar sahile akın etti. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Menekşe Plajı'na gelerek, aileleri ile beraber piknik yapıp denize girdi. Büyük bir yoğunluğun oluştuğu plajda neredeyse adım atacak yer kalmadı.

İstanbulda sıcaktan bunalan soluğu Menekşe Plajında aldı Adım atacak yer kalmadı
"PANDEMİDEN KAÇMAK İSTİYORUZ"

Sahile ailesi ile gelen Suat Tana, "Yabancılar genelde burada denizde. Biz de ailemizle buraya eğlenmek için geldik. Pandemiden kaçmak istiyoruz. Korunmaya çalışıyoruz. Hastalık geçti diyorlar ama bilmiyoruz" dedi.

Arkadaşları ile beraber gelen Riberi Hajijo ise "Bayramın birinci günü kurban kesiyorlar. Tatil yapmak için denize geliyorlar. Bayramın 2'nci ve 3'üncü günleri kalabalık oluyor. Ondan sonra da hafifler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbulda sıcaktan bunalan soluğu Menekşe Plajında aldı Adım atacak yer kalmadı

Bu fotoğraf da bugün Florya'daki Güneş Plajı'nda çekildi

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