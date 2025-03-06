İstanbul'da sıcaklık bugün zirve yapıyor: Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor... Meteoroloji'den doğu illeri için çığ uyarısı

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İstanbul'da güneşli ve sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Meteoroloji'nin yaptığı güncel tahminlere göre bugün hava sıcaklığı 16 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonu ise sıcaklıkların 2-3 derece kadar düşeceği ve yine güneşli olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü ise sıcaklıkların tekrar yükselerek 15 derecelerin görüleceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının yükseldiği Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi için de çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu,bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.