İstanbul'daki mahallede olaylı gece! Duyan sokağa döküldü: Linç girişiminden polis kurtardı

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Olay, saat 23.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi C Caddesi'nde bulunan bir terzi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Çocuğun durumu ailesine anlatmasının ardından iş yerinin önünde kısa sürede çok sayıda kişi toplandı.

KENDİNİ DÜKKANA KİLİTLEDİ

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Kalabalığın tepkisi üzerine şüpheli kendisini dükkana kilitledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerginliğin artması üzerine çevik kuvvet ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri, cadde de güvenlik önlemi alarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

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ŞÜPHELİ POLİS KORUMASINDA GÖTÜRÜLDÜ

Tepkilerin sürmesi üzerine taciz iddiasının şüphelisi olduğu belirtilen iş yeri sahibi, polis ekipleri tarafından dükkandan çıkarılarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.