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İstanbul'daki mahallede olaylı gece! Duyan sokağa döküldü: Linç girişiminden polis kurtardı

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#Sultangazi#Taciz#Linç Girişimi
İstanbuldaki mahallede olaylı gece Duyan sokağa döküldü: Linç girişiminden polis kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 11:46

Sultangazi'de bir terzi dükkanında 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunulduğu iddiası üzerine mahalleli, iş yerinin önünde toplandı. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu şüpheliyi polis kurtardı. Arbede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, saat 23.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi C Caddesi'nde bulunan bir terzi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Çocuğun durumu ailesine anlatmasının ardından iş yerinin önünde kısa sürede çok sayıda kişi toplandı.

İstanbuldaki mahallede olaylı gece Duyan sokağa döküldü: Linç girişiminden polis kurtardı

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Kalabalığın tepkisi üzerine şüpheli kendisini dükkana kilitledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerginliğin artması üzerine çevik kuvvet ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri, cadde de güvenlik önlemi alarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

İstanbuldaki mahallede olaylı gece Duyan sokağa döküldü: Linç girişiminden polis kurtardı

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ŞÜPHELİ POLİS KORUMASINDA GÖTÜRÜLDÜ

Tepkilerin sürmesi üzerine taciz iddiasının şüphelisi olduğu belirtilen iş yeri sahibi, polis ekipleri tarafından dükkandan çıkarılarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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İstanbuldaki mahallede olaylı gece Duyan sokağa döküldü: Linç girişiminden polis kurtardı

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#Sultangazi #Taciz#Linç Girişimi

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