İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen sahile akın etti

Haberin Devamı

Hafta başında sağanak yağışın etkisinde olan İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 21 dereceye ulaştı. Güneşli havayı fırsat bilenler de sahillere gelmeyi tercih etti. Kimi manzarada fotoğraf çekilerek, kimi balık tutarak, kimi de banklarda ve yol üstü çimlerde dinlenerek sıcak havanın tadını çıkardı. Sahilde yürüyüş yapanların haricinde, resim çizerek vakit geçirenler de vardı.

HAVA KAPALI OLUNCA İÇİMİZ DE KAPANIYOR

Üsküdar'da Kız Kulesi'ne karşı dinlenen ve resim çizen 14 yaşındaki Zeynep Demir, “Resim yapıyordum, resim çizmeyi severim. Yeni halini çok beğendim. Bence çok iyi oldu, bizim için de gözlere layık bir manzara çıktı. Hafta sonları buraya gelmeyi seviyoruz. Biraz da havanın etkisi var. Havalar açıldı, güneş var, çok güzel" dedi.

Haberin Devamı

İlham Kılınç, “Hava güzel, insanlar dışarı çıktı, çoluk çocuk geziyorlar. Hoş bir şey. Hava kapalı olunca içimiz de kapanıyor. Açık olunca da böyle hoşumuza gidiyor. Ben yaklaşık 10 gündür evden dışarı çıkmıyordum, hava kapalı olunca çıkmıyorum. İstanbul, dünyanın en güzel şehri" ifadelerini kullandı.