İstanbul’da seyir halindeki otomobile kurşun yağdı: Araçta 28 mermi izi, 1 ölü

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Olay, saat 12.50 sıralarında Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 34 PSA 572 plakalı otomobile, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Fırat Yavşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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28 KURŞUN GİRİŞ VE ÇIKIŞ NOKTASI TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, kurşunların otomobilin ön camı ile sürücü tarafına isabet ettiği belirlendi. Araçta 28 kurşun giriş ve çıkış noktası tespit edilirken, çevrede yapılan kontrollerde 21 boş kovan bulundu.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı siyah renkli 42 AFA 15 plakalı otomobille olay yerine gelen şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.