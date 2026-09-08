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İstanbul’da seyir halindeki otomobile kurşun yağdı: Araçta 28 mermi izi, 1 ölü

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#Fırat Yavşan#İstanbul#Silahlı Saldırı
İstanbul’da seyir halindeki otomobile kurşun yağdı: Araçta 28 mermi izi, 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 17:51

İstanbul Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi'nde seyir halinde olan otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Ön camı ve sürücü tarafı kurşun yağmuruna tutulan araçta yolcu koltuğunda oturan Fırat Yavşan hayatını kaybetti. Olay yerinde 21 boş kovan ve araçta 28 kurşun izi tespit eden polis, siyah bir otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

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Olay, saat 12.50 sıralarında Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 34 PSA 572 plakalı otomobile, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul’da seyir halindeki otomobile kurşun yağdı: Araçta 28 mermi izi, 1 ölü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Fırat Yavşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul’da seyir halindeki otomobile kurşun yağdı: Araçta 28 mermi izi, 1 ölü

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28 KURŞUN GİRİŞ VE ÇIKIŞ NOKTASI TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, kurşunların otomobilin ön camı ile sürücü tarafına isabet ettiği belirlendi. Araçta 28 kurşun giriş ve çıkış noktası tespit edilirken, çevrede yapılan kontrollerde 21 boş kovan bulundu.

İstanbul’da seyir halindeki otomobile kurşun yağdı: Araçta 28 mermi izi, 1 ölü

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı siyah renkli 42 AFA 15 plakalı otomobille olay yerine gelen şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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#Fırat Yavşan#İstanbul#Silahlı Saldırı

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