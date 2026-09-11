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İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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#İstanbul#Yangın#Tem Otoyolu
İstanbulda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 16:46

Sarıyer TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki otomobilin bagajında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken yoldan geçen bir beton mikseri şoförü yangına hortumla müdahale etti. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Harp Akademileri alt geçidinde çıktı. Edirne istikametine seyreden 34 GZ 4187 plakalı otomobilin bagajından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Sürücü aracını emniyet şeridine çekerek otomobilden indi. Alevler kısa sürede büyüdü.

İstanbulda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BETON MİKSERİ ŞOFÖRÜ ALEVLERE HORTUMLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın sırasında yoldan geçen beton mikserinin şoförü alevlere hortumla müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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İstanbulda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbulda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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#İstanbul#Yangın#Tem Otoyolu

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