Seyir halindeki aracın sürücüsüne büyük şok: Çareyi polis çevirmesine girmekte buldu

Olay, dün akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özel Merdivan otomobiliyle yolda seyir halindeyken, üst geçidin altından geçtiği sırada aracın camına fare atladı.

Fare önce aynaya tırmandı ardından ön cama geçti. Bir süre sonra da ön camdan aracın tavanına tırmandı.Yoluna devam eden sürücünün tüm çabalarına rağmen fare araçtan inmedi. Sürücü çareyi polisin çevirme yaptığı noktada durmakta buldu. Olaya şaşıran polisler ise, sürücüyle birlikte fareyi araçtan indirmeye çalıştı. Korkan fare araçtan atlayarak gözden kayboldu. Farenin aracın camına atlayıp tavanına tırmandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'POLİS ÇEVİRMESİNE BİLEREK GİRDİM'

Araç sürücüsü Özel Merdivan, "Fare Altınşehir'de otoban köprüsünün altından geçerken benim aracımın üstüne düştü. İnmesini zorlandık, ama inmedi. Daha sonra ileride polis çevirmesi gördüm. Polis çevirmesine bilerek girdim. Polisler de şaşırdı. Onlar indirmeye çalıştılar bir süre. Daha sonra atladı araçtan ve gözden kayboldu" dedi.