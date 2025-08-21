×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da sesli SMA stantlarına yasak

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Valiliği#SMA#Stand
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 09:21

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; metro, köprü, durak ve istasyonlarda sesli SMA/DMD stantlarına izin verilmeyecek.

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığının tedavi giderlerinin karşılanması için güvenlik zafiyeti olabilecek yerlerde kurulan sesli stantların kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir.

SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak, metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir.

Gözden KaçmasınBakan Yerlikaya: 20 ilde yapılan operasyonlarda 55 şüpheli yakalandıBakan Yerlikaya: 20 ilde yapılan operasyonlarda 55 şüpheli yakalandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Valiliği#SMA#Stand

BAKMADAN GEÇME!