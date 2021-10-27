İstanbul'da servisler denetlendi... Kadıköy'de korsan öğrenci servisi yakalandı

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul servislerine yönelik denetim yaptı. Bostancı Mahallesi, Kemal Akgüder Caddesi'nde ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını ve emniyet kemerini kontrol etti.

Denetimler sırasında içinde öğrencilerin bulunduğu 34 GD 154 plakalı servis durdurularak evrak kontrolü yapıldı. Yapılan incelemede serviste hostes olmadığı tespit edildi. MEB onaylı sertifikası ve okul taşıtı ibaresi de olmayan servis aracı 60 gün trafikten menedilerek bağlandı. Korsan okul servis sürücüsü Murat Toğay'a 6 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.

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Ekipler, Beyoğlu Fındıklı Meclisi Mebusan Caddesi'nde de denetim yaptı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.