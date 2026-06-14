×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da servis minibüsünün evin bahçesine uçtuğu anlar kamerada; 1 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Ali Erol#Servis Minibüsü#Kaza
İstanbul’da servis minibüsünün evin bahçesine uçtuğu anlar kamerada; 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 15:35

İstanbul Çekmeköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçan servis minibüsünün şoförü Ali Erol kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza dün saat 21.30'da Cumhuriyet Mahallesi Şehit Turan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Erol’un kullandığı 34 LET 412 plakalı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu. Kazada Ali Erol araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla Erol sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şoför Ali Erol ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför Erol, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul’da servis minibüsünün evin bahçesine uçtuğu anlar kamerada; 1 ölü

Haberin Devamı

“ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞMIŞTI”

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kazaya tanık olan Murat Küçük, "Biz gürültüyle çıktık. Ben çöp kamyonu sandım. Freni patlayan araç, buradan bir gürültüyle aşağı doğru indi. Biz geldiğimizde şoför araçta sıkışmıştı. 20 dakika kadar uğraştılar çıkarmak için. Şoförün bilinci kapalıydı" dedi.

İstanbul’da servis minibüsünün evin bahçesine uçtuğu anlar kamerada; 1 ölü

KAZA ANI KAMERADA

Minibüs şoförünün hayatını kaybettiği kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün hızla ilerlediği sırada evin bahçesine uçtuğu anlar görülüyor. Minibüs bahçeye uçtuktan sonra evin duvarına çarparak durabiliyor.

Gözden KaçmasınDelil var ama polise gidemiyoruz | Sürekli aynısı oluyordu: Kamera kurunca hayrete düştü'Delil var ama polise gidemiyoruz' | Sürekli aynısı oluyordu: Kamera kurunca hayrete düştü!Haberi görüntüle
Gözden Kaçmasın Maltepede feci kaza kamerada Çarpışma sonrası otomobil alev aldıMaltepe'de feci kaza kamerada! Çarpışma sonrası otomobil alev aldıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Erol#Servis Minibüsü#Kaza

BAKMADAN GEÇME!