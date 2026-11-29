Ramazan IŞIKLI / İSTANBUL,(DHA)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2026 14:30
İstanbul, Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda öğle saatlerinden sonra servis midibüsü devrildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.
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Büyükçekmece D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü devrildi.
EKİPLER OLAY YERİNDE
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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