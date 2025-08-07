İstanbul'da şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Rüzgar ve sağanak devam edecek mi? Orhan Şen canlı yayında açıkladı

Haberin Devamı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde sağanak etkisini gösterdi. Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazıları yağmur altında yürümeyi tercih etti. Bazı ilçelerde ise fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

METEOROLOJİ TAHMİN RAPORUNU YAYINLADI

Rüzgar ve sağanak yağışın ne kadar süreceği ise merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için tahmin raporunu açıkladı. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

Şu anda yağmur durmuş durumda ama gece boyunca bazı semtlerde az bazı semtlerde yoğun olacak şekilde yağdı. Dün söylemiştik Avrupa yakasında biraz daha fazla olacak diye. Arnavutköy ve Boğaz civarında biraz daha fazla oldu. Şu an kesildi ama bitmedi. Öğlene kadar devam edecek. Risk hemen hemen kalkıyor. Bugün akşam saatlerinde yağmur kesiliyor. Rüzgarın da hızlı azaldı.

YARIN YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Yarın İstanbul’un kuzey ilçelerinde yağış olacak. Anadolu’da ise Doğu Karadeniz’de ve Denizli’de de yağmur var. Yağışlar hafta sonu Türkiye’den ayrılacak. Dünkü yağışlar gök gürültülüydü. Şimdi atmosfer kararlı hale gelmeye başladı. Yarınki yağmur sel riski taşımıyor. Yarın son ve önümüzdeki 10 gün Türkiye’de yağış yok. Ege ve Akdeniz’de haftasonu itibariyle sıcaklıklar artıyor. Antalya’da fön etkisiyle nemi azaltacak. Böyle olunca orman yangını riski de ortaya çıkıyor. Hafta sonu Adana’da Aydın’da 44 dereceyi bulacak. İstanbul’da sıcaklık değişmiyor, 31-32 civarında. Hatta önümüzdeki hafta bir iki derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE KISA SÜRELİ FIRTINA ESECEK

Rüzgar, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 33

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 35

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40