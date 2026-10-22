İstanbul’da selden etkilenenler için 230 milyon lira ilave kaynak

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik desteklere ilişkin bilgi verdi.

TOPLAM DESTEK 430 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul’a 230 milyon lira ilave kaynak aktarıldığını belirten Bakan Göktaş, “Böylece sel felaketinin ardından İstanbul’a sağladığımız destek toplam 430 milyon liraya ulaştı” ifadelerini kullandı.

Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Göktaş, “Bakanlığımızın tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.