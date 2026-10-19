İstanbul ve Kocaeli’de sel felaketleri… 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu: Can kaybı 8’e yükseldi

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İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Ciritlioğlu'nun cansız bedeni ekiplerin çalışmaları sonucunda sabah saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu.

İSTANBUL'DA CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Böylece sağanağın ardından meydana gelen selde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişinin arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

İŞ YERİNDEN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun Seyrantepe'de bulunan iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kayıtlarda, Ciritlioğluı'nun iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

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VALİ GÜL SON DURUMU AÇIKLADI

İstanbul Valisi Davut Gül sel sonrası son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Gül'ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

6 vatandaşımız vefat etti. Bir vatandaşımız da kayıp. Arama çalışmaları sürüyor. Bugün 6. gün. Önemli bir kısmını da geride bıraktık. Yıkımlar burada tamamlandı. 3 bin ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. Zarar tespitleri tamamlandı.

Zarar tespitleri tamamlandı. Bunlar rakamlandırılıyor. Tarımsal zararları tespit etti. 60 milyon liralık bir zarar var. Bugünden itibaren ödemelere başlanacak.

İstanbul'da 6 kişi, Kocaeli'de 2 kişi vefat etti. 19 bin 300 civarında ihbar geldi. Her bir ihbara arkadaşımız yerinde tespit etti.

KOCAELİ'NDEN ACI HABERLER

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, sel sularına kapılan cipin sürücüsü Mustafa Deniz Ertaş'ın kurtulduğu olayda, kayıp olan arkadaşları Fatih Demirtaş’ın dün, Doğan Arslan’ın ise bugün cansız bedenleri bulundu.

Olay, 17 Eylül’de saat 23.00 sıralarında, Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yanındaki derede meydana geldi. Kadıllı Mahallesi’ndeki yazlıktan İstanbul’daki evlerine dönmek üzere yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindeki 34 HER 50 plakalı cip, sel sularına kapılıp dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Mustafa Deniz Ertaş, araçtan çıkıp bir ağacın dalına tutunarak kurtuldu. Araçtaki arkadaşları Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş ise suda kayboldu.

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Ekiplerin arama çalışmalarında, dün, kayboldukları yerin 3 kilometre uzağında, İstanbul Pendik’teki Büyükdere’de Fatih Demirtaş’ın cansız bedeni bulundu. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler bugün de kaybolduğu yerin 6 kilometre uzağında, aynı derede Doğan Arslan’ın cansız bedenine ulaştı. Cenazeler inceleme sonrası morga kaldırıldı.

VALİ GÜL’DEN İNCELEME

İstanbul Valisi Davut Gül de sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa’da incelemelerde bulundu. Ekiplerden bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Gül, şunları söyledi: “Hasar tespit çalışmalarının tamamına yakını hazırlandı. İlave talepler geldikçe ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini inceliyorlar.

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YIKIMLAR DEVAM EDİYOR

Yıkılması gereken yerler vardı. Oraların yıkımları devam ediyor. Bir binamız kaldı. Onu da yıktığımızda İSKİ’nin dere ıslahı ile ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız burada ofisini oluşturdu. Hemşehrilerimizden kentsel dönüşüme girmek isteyen, binalarının TOKİ aracılığıyla yeniden yapılmasını isteyenlerle ilgili çalışma başladı. Hemşehrilerimiz kendi binalarını 3 şekilde dönüştürebilir. Hemşehrilerimiz kendi binalarını kendileri, müteahhit ya da TOKİ marifetiyle olmak üzere 3 farklı seçenekle yapabiliyorlar.”

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YAPILAR DERE YATAĞINDAYDI

Ayazağa’daki yıkılan yapılarla ilgili temel problemleri sıralayan Vali Gül, “Yapılar dere yatağındaydı. Binalar depreme dayanıksızdı. Orada olan yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Dolayısıyla hemşehrileri mağdur etmeden bu yıkımı gerçekleştirdik. Toplamada 16 dükkân burada, 3 dükkân mahallenin girişinde olmak üzere toplam 19 dükkân, 2 konut, 1 Kuran kursu, 1 stadyum ve tribünler yıkılmış olacak. Ayrıca orman tarafından başlayarak derenin ıslahı ile ilgili çalışmalar başladı. Günün sonunda derenin belli ölçüde rahatladığını göreceğiz. Orta vadede, uzun vadede isteyen hemşehrilerimizin kentsel dönüşüm başta olmak üzere konutlarının dönüştüğünü göreceğiz. Yeni hadiseler olmaması için alınabilecek tüm tedbirleri almış olacağız” dedi.

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YIKIM SÜRÜYOR

Sarıyer Ayazağa’da dere yatağına yapılan bazı binalar iş makineleri tarafından yıkıldı.