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İstanbul'da şehit olan Teğmen memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

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#Mustafa Kemal Öz#Şehit#Adana
İstanbulda şehit olan Teğmen memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 17:12

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda, eğitim sırasında meydana gelen kazada şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26), memleketi Niğde'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında meydana gelen kazada şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün cenazesi, hava yoluyla Adana'ya getirildi.

İstanbulda şehit olan Teğmen memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Kara yoluyla Pozantı’ya götürülen şehit Öz'ün cenazesi, baba evinden helallik alındıktan sonra tören için ilçedeki pazar yerine getirildi.

İstanbulda şehit olan Teğmen memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, yakınları, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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İstanbulda şehit olan Teğmen memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Tören sırasında gözyaşı döken baba Ahmet ve anne Suzan Öz'ü yakınları teselli etti. Şehidin aile üyeleri ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehit Öz, daha sonra götürüldüğü Niğde'nin Ulukışla ilçesi Çiftehan Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. 

İstanbulda şehit olan Teğmen memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İstanbulda şehit olan Teğmen memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Mustafa Kemal Öz#Şehit#Adana

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