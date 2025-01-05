İstanbul'da şehit olan polis memuru için tören: Sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

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Eyüpsultan’da, Alibeyköy istikametinde seyir halindeki otomobille aynı yönde ilerleyen Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emirhan Aramış'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan polis memuru Aramış ağır yaralanırken, diğer polis memuru ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bezmi Alem Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Emirhan Aramış hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan yakınlarının Aramış'ın memleketi Balıkesir'den yola çıkarak hastaneye geldiği öğrenildi. Acı haberi hastanede öğrenen baba, şehit olan oğlunun arkadaşları tarafından teselli edildi.

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Şehit polis memuru Emirrhan Aramış için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1.Ordu Komutanı Org. Metin Tokel, 3.Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Albay Hüsnü Özlü, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, İl Müftü Yardımcısı Metin Akbaş, şehidin babası Mustafa Aramış, ağabeyi Ümit Aramış ve dayıları ile meslektaşları katıldı.

'AZİZ ŞEHİDİMİZİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ'

Emniyet Müdürü Yıldız törende yaptığı konuşmada, "Emirhan kardeşimiz, 4 Ocak günü saat 21.45 sıralarında, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapmaktayken, geçirmiş olduğu elim trafik kazası neticesinde, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. 'Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber, sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber’ milli şairimizin ifade ettiği gibi şehidimizi Peygamber-i Zîşâna komşu olarak uğurluyoruz.

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Şehidimizin değerli ailesi bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve milletine bağlı görev aşkıyla bağlıyken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Türk Polis teşkilatı olarak, milletimizin emrinde, onun hizmetinde olmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla, başta şehit polis memuru kardeşimiz Emirhan Aramış olmak üzere, vatan uğruna şehadete eren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, aynı elim olayda yaralanan meslektaşımız Hasan Eker’e acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SÜREKLERİ DAĞLADI

Tören sırasında şehit polis memurunun babası ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit polis memuru Aramış'ın cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir’e gönderildi. Aramış’ın cenazesi, Pazartesi günü öğle namazına müteakip Balıkesir İvrindi Büyükyenice mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek. Şehit polis Emirhan Aramış'ın 15 Mart 2024 tarihinde sosyal medya hesabından, 'Birazdan ölürüz belki sen her yazdığımı veda say' şeklinde bir paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.