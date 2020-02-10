Kaftancıoğlu yeniden seçildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi dün Haliç Kongre Merkezi’nin açıkhava etkinlik alanında yapıldı. Kongrenin sloganı ‘İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar’ olarak belirlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yeniden aday olduğu kongrede 677 delege oy kullandı.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Emin olun yeni bir çığır açtık, hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, yürüdüğümüz yol hak yoludur, adalet yoludur. Bu ülkeye huzuru, barışı, kardeşliği getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yeni bir siyaset anlayışı ile yola çıktık. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan insan ise başımızın üzerinde yeri var dedik. İnsansa sorunları varsa, bütün o sorunları çözmeye talibiz dedik. Sadece söylemek değil, nasıl yapacağımızı da anlatacağız.

5 TEMEL SORUN VAR

Türkiye’nin 5 temel sorunu var. Birinci sorun demokrasi sorunudur. Düşüncesini açıkladı diye insanlar hapse atılamaz. Düşüncesini açıkladı diye insanlar üniversitelerden atılamaz. Özgürce yazı yazabilmeli. İkinci temel sorunumuz eğitim. Bir kuşağı yok ettiğimizin kaç kişi farkında? Üçüncü sorunumuz dış politika. Barış üzerine inşa edilen bir dış politika bugün bireysel kin ve öç alma noktasına ulaştı. Milyonlarca Suriyeli geldi. Arkasından 1 milyon Suriyeli daha gelecek. Onların arasında eli silahlı teröristler de olacak. Asıl kargaşayı o zaman yaşayacağız.

HERKESİN KİMLİĞİNE SAYGI

Dördüncü sorunumuz toplumsal barış. Hiç kimsenin kimliğinden ötürü, yaşam tarzından ötürü, ötekileştirilmesini istemiyoruz. Hiç kimse de kimliğini, inanıcını kullanarak siyaset yapmamalıdır. Herkesin kimliği, inancı başımızın üzerindedir. Beşinci büyük sorunumuz ekonomidir. Daha iki gün önce Hatay’da valilik binası önünde kendisini yakan vatandaş oldu. ‘İşsizim’ diyor, ‘Çocuklarım aç’ diyor, üzerine benzin döküyor ve kendisini yakıyor. İnsan olan hiç kimse kayıtsız kalamaz. Hâlâ iktidar kanadından bu yakma olayını ‘ucuz siyasi manevra’ olarak tanımlayan insanlara üzülüyorum. Ve bir kadın bunu söyleyen. Evlat nedir, anne baba biliyor mu acaba? Çocuğuna kola almak için borç alan bir babanın ruhunda yarattığı derin fırtınaları biliyor mu? Nasıl oldu da kendisini yakan bir insana karşı bu kadar kayıtsız kalabildik? Milli Kurtuluş Savaşı’nı veren bir toplum, nasıl olur da bugün bir akıl dağılması sürecine girer?

HEPSİNİ ÇÖZECEĞİZ

İktidar olacağız ve bütün bu sorunların tamamını çözeceğiz. 4 ayaklı bir strateji ile bütün bu sorunları aşacağız. Bir; bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz, kadın-erkek eşitliğini getireceğiz, medya özgürlüğünü getireceğiz. Üniversitelerde her türlü düşünce özgürce tartışılacak. İki; Türkiye ürettiği zaman büyüyecektir, ürettiği zaman saygınlığını arttıracaktır. Yozgat’ın kokulu mercimeği varken dışarıdan mercimek alıyorsak hepimizin oturup düşünmesi gerekiyor. Üç; güçlü bir sosyal devlet. Karnı aç olanların, işsiz olanların olduğu toplumda huzur olmaz. Dört; sürdürülebilirlik. Bütün bu çabalar sürdürülebilir kılınmazsa bir süre sonra devletin içten içe çürüdüğünü görürsünüz. Bunun yolu liyakatlı bir sistemi devlette egemen kılmaktır.” -İSTANBUL

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‘TEK BAYRAK, TEK ADAY’

CHP İstanbul’un protokolü Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu protokolüne göre şekillenmiş durumda. İlk iki ismin ağırlığı belli iken, Kaftancıoğlu üçüncü ayağı oldu artık. Uzun konuşmalarıyla bu konumunun keyfini çıkardı dün. Herkes ‘hakkını’ teslim etti. İstanbul’un kazanılmasında kendi mantığına göre ‘şekiller’ yarattı. Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, beklenenin ötesinde Kılıçdaroğlu’na ‘ağır saygıları’ sunarak övgü yağdırdılar.

Belki 23 Haziran seçiminin kazanılmasının ‘siyaset töreni’ gibiydi ortam.

İkinci kez CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı kazanırken, Kaftancıoğlu’na daha ‘dikkat’ gerekiyor sanırım. Bir kere, iktidarın ‘Kanal İstanbul’ dayatmasını ‘boş işler’ olarak tanımladı. AKP’nin devrinin geçtiğini savundu ve şöyle dedi:

“Kardeşlerim, yoldaşlarım, sevgili İstanbullular... Yeni bir siyaset anlayışı getiriyoruz. Bunlar gidecekler, mutlak gidecekler. Artık ‘bizim mevsim’ devri başlıyor. İstanbul nefes aldı, şimdi Türkiye nefes alacak.”

Aslında baştan ‘olumsuzlar’ içeren tabloyu yazmamız gerekiyor. Bir organizasyon bozukluğundan söz etmek gerekiyor hemen. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, demokrasinin öncüsü bir parti böyle bir kongre mi yapar?

Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra ‘tek adaylı’ bir kongre yakışır mı?

Aksine, ‘azgın kongre’ değildi; disiplinli olduğunu söylemek gerekiyor. İlle de ‘blok liste’ ısrarı niye? Geçen hafta içinde CHP’nin AKP gibi ‘tek adaylı’ kongreye merak sarmasını eleştirmiş, iki-üç adaylı kongrelerden niye korktuğunu sormuştuk.

Ne yazık ki ortaya bir gerekçe konulamıyordu.

Çünkü “Ben yaptım, oldu” kafası tartışma yaratır, kavga çıkarır. O zaman dayat dayatabildiğin kadar...

Haliç Kongre Merkezi, Erdoğan’ın cezaevine girmesinden sonra Ali Müfit Gürtuna döneminde bitirilmişti. CHP’li belediye Haliç Kongre Merkezi’ne ‘rezervasyon’ yapamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı daha öncelikliydi. Bir de Erdoğan’ın bir yakınının düğünü vardı.

ÇADIRLI KONGRE YAKIŞTI MI?

Koca parti Harbiye’de, Suadiye’de daha önce yaptığı salonlara niye yönelmedi diye sorulması haklıydı. Ama emir demiri kesti. İki gün içinde böyle bir çadır kurmak bir başarı sayılabilirdi. Nitekim öyle oldu, bu başarıyı da İmamoğlu sağladı. 2 milyon TL’ye mal olsa bile... Gazetecilere sorulduğu gibi sorsak, “Yaklaşık 2000 kişinin bulunduğu ‘çadırlı kongre’de niye bir tek bayrak vardı?” Maalesef bunun cevabı yok! Örgüt fıkır fıkır... Birkaç aday adayı olsa, parti batar mı?

Coşku ve heyecan yoksa, enerji kalmadıysa her şey güdük kalır.

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KUDÜS MİTİNGİ’NDE BULUŞTULAR





- SAADET Partisi (SP) dün ABD ve İsrail’e tepki olarak ‘Büyük Kudüs Mitingi’ düzenledi. ABD’nin ‘Yüzyılın Anlaşması’ adı altında açıkladığı plana tepki amacıyla düzenlenen mitinge 60 sivil toplum kuruluşu destek verdi. Yenikapı Etkinlik Alanı’ndaki mitinge SP Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, “Trump’ın açıkladığı sözde barış planı, yüzyılımızın Haçlı zihniyetidir. Kudüs’ün ortasına bir bomba konmuştur ama o bombanın etkisini gidermek hepimize düşüyor. Filistin devleti Kudüs’ten, Kudüs Filistin devleti ve Müslümanlardan koparılmak isteniyor” dedi. -İSTANBUL

KONGRE GÜNÜ

- CHP, dün İstanbul’un yanı sıra aralarında Antalya ve İzmir’in de olduğu birçok ilde kongre yaptı. İzmir’de mevcut başkan Deniz Yücel, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden seçildi. Yücel, “Bu dönem görev alan arkadaşlarımızın CHP’yi iktidara taşıyacak kadrolar olduğuna inanıyorum” dedi.

Malatya’da mevcut il başkanı Enver Kiraz, tek listeyle girdiği seçimde güven tazeledi.

Kırşehir’de tek aday olan Baran Genç de güven tazeledi. Rize’de il başkanı Saltuk Deniz, yeniden başkan seçildi. Aydın’daki CHP kongresinde de mevcut başkan Ali Çankır’ın tek aday olduğu seçimlere partililer yoğun ilgi gösterdi.

Ankara’da da il kongresi 16 Şubat’ta yapılacak.