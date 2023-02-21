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İstanbul'da 'şebeke' operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı

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#İstanbul#Operasyon#Gözaltı
İstanbulda şebeke operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 12:58

İstanbul'da esnaf üzerinde silah zoruyla hakimiyet kurmaya çalışıp haksız kazanç elde ettikleri ve iş yerlerini değerinin altında paraya almak için kurşunladıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde, bir şebekenin halkı ve esnafı silah zoruyla korkutarak haksız kazanç elde ettiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, çalışma başlattı. Araştırmalar sonucunda, şüphelilerin silahla zor kullanarak haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları, belirledikleri iş yerlerini değerinin çok altında ya da bedelsiz almak için iş yerlerine ateş açtığı belirlendi.

İstanbulda şebeke operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı

Kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilere, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'örgüte üye olmak', 'örgüte bilerek isteyerek yardım etmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke lideri S.A. ile birlikte toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda şebeke operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı

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Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız, 2 kurusıkı tabanca, 700 fişek, 258 bin 350 lira değerinde 10 çek ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı S.A. da dahil 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbulda şebeke operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı

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#İstanbul#Operasyon#Gözaltı

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