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DHA
Haber Giriş: 26.04.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

İstanbul'da şaşkınlık yaratan esrarengiz ışıklar

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İSTANBUL'dan da gökyüzünde görülen esrarengiz sıralı ışıklar şaşkınlık yarattı. Gökyüzündeki ışıkların ünlü iş insanı Elon Musk'ın hızlı internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan "Starlink"e ait olduğu düşünülüyor.

 

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Bir vatandaş o anları hayretler içinde telefonuyla görüntüledi. Öte yandan gökyüzündeki sıralı ışıkların, Starlink uydularından kaynaklandığı düşünülüyor.

İstanbulda şaşkınlık yaratan esrarengiz ışıklar

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