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İstanbul'da şaşkına çeviren olay! Zeminden 1 buçukmetre aşağı kaçak kat indi

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#İstanbul#Kaçak Kat#Kağıthane
İstanbulda şaşkına çeviren olay Zeminden 1 buçukmetre aşağı kaçak kat indi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 17:30

Kağıthane'de bir kişi, aylar önce gizlice bir binanın zemininde kazı çalışması yaparak kaçak kat indi. Şahsın yaklaşık 1.5 metre kazı yaptığı, moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle taşıdığı akılalmaz olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Zemin katı görenlerin şoke olduğu olayla ilgili polis kaçan şahsın peşine düştü. Olayla ilgili konuşan Alican Karakaş, "Bu kadar vicdansızlık olamaz, yazık günahtır. Bu durumun kelimelerle tarifi olamaz. Bu zamanda kardeşlerimiz ölmüş, enkaz altından insanları çıkartıyoruz" dedi.

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Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, burada kazı çalışması yapmaya başladı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı.

İstanbulda şaşkına çeviren olay Zeminden 1 buçukmetre aşağı kaçak kat indi

Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, bugün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçtı.

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İstanbulda şaşkına çeviren olay Zeminden 1 buçukmetre aşağı kaçak kat indi

ZEMİNDE YAKLAŞIK 1.5 METRE KAZARAK KAÇAK KAT İNDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görüldü.

İstanbulda şaşkına çeviren olay Zeminden 1 buçukmetre aşağı kaçak kat indi

Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlattı. Zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbulda şaşkına çeviren olay Zeminden 1 buçukmetre aşağı kaçak kat indi

"ENKAZ ALTINDAN İNSANLARI ÇIKARTIYORUZ, BU ŞEKİLDE BUNU YAPMAK VİCDANSIZLIKTIR"

Olayla ilgili konuşan Alican Karakaş, "Bu kadar vicdansızlık olamaz, yazık günahtır. Bu durumun kelimelerle tarifi olamaz. Bu zamanda kardeşlerimiz ölmüş, enkaz altından insanları çıkartıyoruz. Bu şekilde bunu yapmak vicdansızlıktır. Biz belediye ekipleriyle çok yardıma koştuk, şunu gördük şok olduk. Biz de şahit olduk, buradan moloz alanları gördük ve şahsa sorup ‘hayırdır ne iş yapıyorsun’ dedik.

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İstanbulda şaşkına çeviren olay Zeminden 1 buçukmetre aşağı kaçak kat indi

Bize, ‘içeride insanlar vardı, düzeltiyoruz. Bodrum yapıyoruz’ dedi. Burada kaç kişi oturuyor, yazık günahtır. Zaten şahıs önce gelenlere kapıyı açmamış, arkasından polis arkadaşlar gelince arkadan kaçıp gitmiş" dedi.

İstanbulda şaşkına çeviren olay Zeminden 1 buçukmetre aşağı kaçak kat indi

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#İstanbul#Kaçak Kat#Kağıthane

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