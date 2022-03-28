İstanbul'da şaşkına çeviren olay! Tek kollu okul servisi sürücüsü yakalandı

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timlerince, servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde polisi bile şaşkına çeviren bir durum yaşandı. Ekiplerin bu sabah saatlerinde Ataşehir ilçesinde okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde, çok sayıda sürücü didik didik incelendi.



İlçeye bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan bir okul girişinde gerçekleştirilen denetimler sırasında durdurulan ve bir kolu olmadan araç kullandığı görülen L.G. adlı sürücü gözaltına alındı.



Will Smith'ten sunucu Chris Rock'a 'Oscar tokadı': Karımın adını ağzına alma!

94'üncü Oscar Ödülleri töreninde şoke eden anlar yaşandı. Herkesin gerçek mi yoksa şovun bir parçası mı olduğunu anlayamadığı o anlarda Will Smith, törenin sunucularından Chris Rock'a tokat attı.