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İstanbul'da şaşkına çeviren olay: Peşlerine düştüler, yakalayıp etek giydirerek kayda aldılar

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#İstanbul#Arnavutköy#Etek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 09:29

Arnavutköy'de kuşları çalınan şahıslar, hırsızlık zanlılarına kadın kıyafeti giydirip video çekti. Şahısların o anlara ilişkin videoyu arkadaşlarına da gönderdiği öğrenildi.

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Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalan kişileri bir grup genç tespit ederek yakaladı.

İstanbulda şaşkına çeviren olay: Peşlerine düştüler, yakalayıp etek giydirerek kayda aldılar

2 kişiyi yakalayan gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çektikleri videoyu kendi aralarında paylaşan kişilerin zorbalıkları bu kadarına pes dedirtti. Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü.

İstanbulda şaşkına çeviren olay: Peşlerine düştüler, yakalayıp etek giydirerek kayda aldılar

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#İstanbul#Arnavutköy#Etek

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