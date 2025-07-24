İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! CNN TÜRK muhabirleri 1 km'lik mesafede ekrana getirdi... Prof. Dr. Orhan Şen farklı değerlerin nedenini açıkladı

Haberin Devamı

İstanbul'da ilçe ilçe, semt semt farklı hava sıcaklıkları gözleniyor. Şişli, Beşiktaş gibi plazaların yoğun olduğu noktalarda yüksek sıcaklıklar etkili olurken yeşil alanı daha yoğun olan noktalarda ise daha düşük sıcaklıklar görülüyor.

6 DERECELİK FARK ORTAYA ÇIKTI

CNN TÜRK Muhabiri Ceren Meriç Sarıyer'de ormanlık alanda bulunurken burada termometre ile yaptığı ölçümde sonuç 28.3 derece çıktı. Kuş uçuşu 1 km'lik mesafede bulunan CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz ise iş merkezlerinin arasında, gölgede yaptığı ölçümde termometre 34.2 dereceyi gösterdi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kentteki bu farklı sıcaklık değerlerini yorumladı. Şen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Haberin Devamı

Dünkü hava sıcaklığı ile bugünkü hava sıcaklığı arasında çok büyük fark var. Dün 42 dereceleri gördü İstanbul'un çoğu semti. Bugün ise sıcaklık normale doğru geri gelmişti zaten. Yani bugün en maksimum sıcaklık 34 dereceyi geçmeyecek İstanbul'un ortalama olarak baktığımız zaman.

Ama şunu ifade edelim, kırsal alan yani orman içerisindeki bir alanla mukayese ediyoruz. Birincisi, kent içi. Kent içi olan yer bir de gökdelenlerin olduğu yer. İkisi biraz farklı. Kent içi ile ormanlık alan olduğu yer arasında 3-4 derece fark vardır. Ama gökdelenlerin olduğu yerde sen de gördüğün gibi 6 derecelik fark var.

"BU FARKIN NEDENİ GÖKDELENLER"

Bu fark nereden geliyor? Bu gökdelenlerden geliyor. Dolayısıyla gökdelenlerin çevresine, yakın çevresine verdiği bu çevresel etki önemli. Ne yapıyor? Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşımız çekiyor gökdelenleri; cam kaplı. Bu cama yansıyan güneş ışınları da tekrar bize yansıyor. Etrafımız tamamen gökdelenlerle çevrilmiş durumda bu camdan yansıyan uzun dalga boylu, kısa dalga boylu radyasyon da bizim sıcaklığımız artıyor.

Haberin Devamı

Kentsel alanla kırsal alan arasındaki farkın gökdelenlerin olduğu yerde 6 dereceye çıkmasının nedeni bu. Gökdelenlerin etrafı bir bu yansımayla birlikte beton olduğu için, beton ve cam olduğu için sıcaklığı artıyor. Bir de bu bölgede hava sirkülasyonunu azaltıyor. Bak yani geldik bu gökdelenlerin arasındayız şu anda. Rüzgar neredeyse bitti burada. Halbuki demin yukarıda tepedeydik ve çok kuvvetli bir rüzgar vardı. Bu rüzgar da yok burada.

Dolayısıyla yaz aylarında bu gökdelenlerin çevreye verdiği etki bir bu rüzgarı azaltması, rüzgarın yönünü azaltması bir de yansımayla sıcaklık. Kışın ise hava kirliliğini artırıyor bu gökdelenin yani gökdelenler esasında çevresi için çok zararlı bir yer. Gökdelenlerin yerinin seçimi çok önemli esasında bu yer seçimi çok önemli burası Maslak. Maslak ve Levent değil mi gökdelenlerin en fazla olduğu yer.

Haberin Devamı

İstanbul'un hakim rüzgar yönlerinde kuzey doğulu yani maslak ve bu yönden poyraz gelenler. Yani rüzgarın karşısına siz gökdelen yapmışsınız.

O nedenle dolayı gökdelenlerin yerlerini iyi seçmek lazım. Çünkü mega kentlerde gökdelenler vazgeçilmez artık yani, onun önüne geçemiyoruz ama yer seçimini iyi yapmamız gerekirdi.

Tabi bu gökdelenler birkaç sene 20-30 sene önce yapılmış gökdelenler ama şehir planlamacısının, metronomların yarada olduğu bir konsasyonla bu yerlerin belirlenmesi lazım.

Yoksa işte bizim gibi böyle kır sağlığında 28 dereceyken 36 derece 35 derecede buralarda böyle bunalıp kalınırız yani. İstanbul'un bugünkü maksimum sıcaklığı 33-34 derece olacak. Söylediğiniz gibi bir kez daha termometreyi gösterebiliriz. Şimdi Ceren'in hissettiği ormandaki sıcaklık ise kırsa ağına ormandaki sıcaklık. Yani gölgedeki sıcaklık o da 28-29 derece hissediyor, zannedersem. İstanbul'da nem arttı bugün.

Haberin Devamı

Nem arttığı için hissedilen sıcaklıklar da 1-2 derece arttı. Yani biz termometre sıcaklığı 34 derece ise biz şu anda bu sıcaklığı 37-38 derece hissediyoruz. Ama Ceren böyle hissetmiyor onu. Ceren 28-29 ise onu hissediyor. Biz ise sıcaklığın yüksekliğinden dolayı hissedilen sıcaklığı fazla görüyoruz.

Şimdi Marmara bölgesinde sıcaklığına biraz düşmeye başladı bugün. Ve bundan sonraki günler de bu şekilde ortalamalarda devam edecek.

YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Ama şunu da söyleyelim, Ege ve İç Anadolu bölgesinde önümüzdeki pazartesi itibaren yeni bir sıcak hava dalgası var. Ama Ege ve İç Anadolu bölgesinde. Marmara'da olmayacak.

Haberin Devamı

Dolayısıyla bugün yarın da İç Anadolu bölgesinde ve Ege'de sıcaklıklar yüksek devam ediyor. Orman yangınları açısından bunu da söyleyelim. Bir de şunu da söyleyelim orman yangınları açısından. Rüzgar kuvvetlenmeye başladı. Rüzgar kuvvetli Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar var. Aman diyoruz bu bölgede dikkat edelim orman yangınlarına.