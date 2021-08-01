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Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.08.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Caddebostan Sahili'ne akın ettiler

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İstanbul'da şaşırtan görüntü! Caddebostan Sahili'ne akın ettiler

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Caddebostan Sahili'nde bulunan halk plajına akın etti.

İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar, Kadıköy Caddebostan Sahili'ndeki halk plajına gelmeyi tercih etti. Kimileri aileleriyle kimileri ise yakınlarıyla denizde gönlünce eğlendi. Denizden çıkanlar ise buldukları gölge alanlardaki çimlere oturdu. Sahilde yoğunluk oluşturan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralını unuttuğu görüldü.

İstanbulda şaşırtan görüntü Caddebostan Sahiline akın ettiler

Çimlerde oturup yemek yiyen bir kişi, "Sabah erken geldik buraya. Görüyorsunuz kalabalık. Adım atacak gölge bulamıyoruz. En sonunda burayı bulduk. Şu anda rahatız. Bir tarafta denizimiz bir tarafta dürümümüz." dedi.

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