İstanbul'da sarnıç zorunlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi ocak ayı ikinci oturumu dün Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığındaki toplantıda İstanbul İmar Yönetmeliği Taslağı da ele alındı. Taslağa göre 1000 metrekarenin üzerindeki parsellerde, kamu yapılarında, alışveriş merkezi ve inşaat alanı 5 bin metrekareyi geçen ticari yapılarda binaları zemin suyundan korumak, bahçe sulamak, oto yıkama, tuvalet rezervuarları vb. işlerde kullanılmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak, çatı ve zemin sularının yer altında oluşturulacak sarnıçta toplanması zorunlu hale getirildi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, “Bu düzenlemenin hem çağın şehir tasavvuru açısından çok anlamlı olduğunu hem de çevresel bilinç açısından çok önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum” diye konuştu. İBB Meclisi CHP Meclis Üyesi Sedat Özkan da alınan kararın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı sonrası Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe gireceğini bildirdi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kentsel Yenileme Komisyonu ortak raporu Meclis’te oy birliğiyle kabul edildi.

YAĞMUR SULARI HEBA OLMAYACAK

Boşa akıp giden yağmur sularının toplanması gelecek günlerde İstanbulluları bir nebze olsun rahatlatacak.