İstanbul’da salı günü sağanak yağış bekleniyor!

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İstanbul'da yeni haftanın ikinci gününde hava durumunda değişiklik yaşanacak. Pazartesi günü parçalı bulutlu ve 29 derece civarında seyredecek olan hava sıcaklığı salı günü düşüşe geçecek.

SALI GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR

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Meteoroloji’nin tahminlerine göre; salı günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacak. Yağışla birlikte hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek ise 27 dereceye kadar gerileyecek

HAVA NORMALE DÖNECEK

Yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıklar yeniden 29 dereceye yükselmesi ve gökyüzünün parçalı bulutlu olması bekleniyor.

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5 İLDE SAĞANAK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken; Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SAHİL ŞERİDİNDE ETKİLİ OLACAK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı güncel tahmin haritalarına göre, önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanak yağışların yurdun özellikle kuzey ve kuzeydoğu şeridinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistemin merkez üssü konumundaki Karadeniz Bölgesi'nde; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere sahil şeridi boyunca kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.

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ANİ GÖK GÜRÜLTÜ YAĞIŞLAR

Bu sisteme zamanla Marmara Bölgesi de dahil olacak; özellikle İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yaşayan vatandaşların ani gök gürültülü yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan Kars ve Ardahan ile Akdeniz Bölgesi'nde lokal olarak Mersin çevresi de yer yer yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.

İŞTE BUGÜN YURT GENELİDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

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Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

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Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğusunun yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 27°C

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Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

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