İstanbul’da salı günü sağanak yağış bekleniyor!

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İstanbul'da yeni haftanın ikinci gününde hava durumunda değişiklik yaşanacak. Pazartesi günü parçalı bulutlu ve 29 derece civarında seyredecek olan hava sıcaklığı salı günü düşüşe geçecek.
SALI GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji’nin tahminlerine göre; salı günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacak. Yağışla birlikte hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek ise 27 dereceye kadar gerileyecek
HAVA NORMALE DÖNECEK
Yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıklar yeniden 29 dereceye yükselmesi ve gökyüzünün parçalı bulutlu olması bekleniyor.
5 İLDE SAĞANAK
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken; Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
SAHİL ŞERİDİNDE ETKİLİ OLACAK
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı güncel tahmin haritalarına göre, önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanak yağışların yurdun özellikle kuzey ve kuzeydoğu şeridinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistemin merkez üssü konumundaki Karadeniz Bölgesi'nde; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere sahil şeridi boyunca kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.
ANİ GÖK GÜRÜLTÜ YAĞIŞLAR
Bu sisteme zamanla Marmara Bölgesi de dahil olacak; özellikle İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yaşayan vatandaşların ani gök gürültülü yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan Kars ve Ardahan ile Akdeniz Bölgesi'nde lokal olarak Mersin çevresi de yer yer yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.
İŞTE BUGÜN YURT GENELİDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğusunun yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık