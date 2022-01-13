İstanbul'da salgında son durum! 1 haftaya dikkat çekti ve uyardı

Haberin Devamı

Omicron varyantı dünya genelindeki yayılımıyla vaka sayılarında rekor yükselişe neden olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul’daki Omicron vakalarındaki yükselişe dikkat çekmişti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da mega kentteki son duruma ilişkin bilgi verdi. Memişoğlu, hastanelerdeki son durumdan vaka sayılarına kadar İhlas Haber Ajansı’na önemli açıklamalarda bulundu.

“ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTA SALGININ SEYRİNİ DAHA NETLEŞTİRECEKTİR”



Omicron varyantı sonrası İstanbul’da vaka sayısında yaşanan büyük artışa ilişkin konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “İstanbul mega şehir, büyük bir şehir Türkiye’nin değil, dünyanın kavşak noktalarından bir tanesi, çok hareketli bir nüfusu olan büyük bir şehir. Öyle olunca da doğal olarak Türkiye’de ilk yükselme trendi genelde İstanbul’dan başlıyor. Bir yükseliş trendinden sonra geçmişteki üç yükselişte 4-6 hafta arasında düşüşe geçtik. Ancak bu son Omicron ile ilgili bulaşma hızı çabuk olan ve yükseliş trendi geçmişe göre çok daha hızlı seyreden bir salgın sürecine maruz kaldık.



İstanbul esasında Türkiye demek, Türkiye de İstanbul demek. Biz testlerin de büyük oranını İstanbul’da yapıyoruz böyle olunca da sayılar İstanbul’da özellikle bu dönemde çok ani bir yükselişe sebebiyet verdi. Bu vaka sayısı bizim geçmişteki vaka sayılarımızdan da üstte ve fazla miktarda bir sayıya kadar çıktı.



Haberin Devamı

Yükseliş trendinden sonra düşer mi önümüzdeki hafta düşmez mi onu esasında bu hafta göreceğiz. Önümüzdeki 5-6 gün, 1 hafta bizim için salgının vaka sayısı anlamında seyrini daha netleştirecektir “dedi.

“OMİCRON İLE İLGİLİ SANKİ HİÇ HASTANEYE YATIRMIYOR GİBİ BİR ALGI VAR"



Omicron varyantının hastanelere yansımasının az olduğuna dikkat çeken ve aşının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Mutlu olduğumuz taraf; yatışlara nisanda veya aralıkta yaşadığımız geçmiş dönemde yaşadığımız piklere göre daha az yansıdığı bunun da Omicron varyantının ciddi hastalık yapma potansiyelinin daha az olması hem de aşıların etkisi olduğunu öngörüyoruz. 5-6 kat az hasta yatırma oranımız var.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Zincir marketlere ürün sınırı Haberi Görüntüle



Bu insanları rehavete kaptırmasın, çünkü salgın bitmemiş durumda, salgının seyri ve kliniği değişmiş durumda. İnsanların rapel dozlarını, aşılarını, izolasyonlarına, maskesine, mesafesine yine devam etmesini bekliyoruz. Toplumun uyumundan ben memnunum, tabi ki uyumsuz insanlar da çıkıyor. Omicron ile ilgili sanki hiç hastalık yapmıyor veya hiç hastaneye yatırmıyor gibi bir algı var. Bugün baktığınız zaman hastanelerimizde aşılarını tamamlamamış, rapellerini olmamış hasta oranımız çok yüksek.



Yüzde 60-70 oranında aşısını yaptırmamış veya eksik yaptırmış hastalarımızdan oluşuyor. Ne zaman bitecek sorusu var herkeste, 2 sene oldu insanlar bunaldı, bunu bilim dünyasındaki hiçbir insan tahmin bile edemiyor. Bu yükseliş ve pikten sonra artık bu salgın bitecek mi diye ümit içindeyiz. İstanbul’da şu ana kadar yaklaşık 25 milyona yakın aşı yaptık. Çift doz aşılarını tamamlayanlarımızın oranı yüzde 78 bandına yaklaşmış durumda. Kendi aşımız Turkovac’ı da yaklaşık 50 bin tane yaptık.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm Haberi Görüntüle

Günlük 300 bin doz aşı yapabilir kapasitemiz var. Bu tabi rapel sayısına göre değişebiliyor. Stokta da bir sorunumuz yok. Türk aşısı kendi aşımız sonuçta insan gurur duyuyor yaparken sadece güvenle değil gururla da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ŞUBAT AYINDA RAHATLAYACAĞIMIZ KONUSUNDA ÖNGÖRÜMÜZ VAR”



Hastanelerde oluşan PCR testi kuyrukları ve yükselen vaka sayılarının ne zaman düşüş gösterebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Memişoğlu, “Vatandaşların hastanelerimize PCR testi başvurusunda artış oldu. Yaklaşık İstanbul’da maksimum 160-170 bin test yapıyoruz. Grip de var, normal hastalıkları da yönetmeye çalışıyoruz. Kış sezonunda hastalık yükümüz zaten artıyor. Bir de bekletilmiş sağlık hizmeti var, bunu da yönetmek durumundayız.



En iyi şekilde yönetiyoruz, bunu azaltmak için her türlü çabayı da şu anda yapıyoruz. Kamu hastanelerine biraz daha fazla başvurular var. Bu kişisel bir öngörüdür ama ocak sonu itibariyle en geç bunun aşağı doğru bir seyir seyredeceğini öngörüyoruz. Çünkü şu an ocağın ortasına yaklaşmış durumdayız birkaç hafta da buraya geldiysek birkaç hafta içinde de bunun düşüş trendini göreceğimizi ben öngörüyorum. Şubat ayında biraz daha rahatlayacağımız konusunda bir öngörümüz var” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“KİŞİSEL TEDBİR SİSTEMSEL YASAKLARDAN ÇOK DAHA ÖNEMLİDİR”



Kısıtlama uygulamaları yerine kişisel tedbirin ön planda olduğu bir sürecin olması gerektiğine vurgu yapan Memişoğlu: “Maske, mesafe o kültürü oluşturduk artık biz bunu yasaklarla kısıtlarla değil esasında insanları bilinçlendirerek, eğiterek ve uyumunu sağlatarak başarmaya çalışıyoruz.



Dışarı çıkmasını yasaklasanız eğer bilinç yoksa komşuya gidiyor insanlarımız, çocukları okula göndermeseniz sokakta bir araya geliyor. Hiçbir hasta sokakta tedavi edilmedi, hiçbir hasta yoğun bakım bulamadığı için kaybedilmedi. 60 yaşın üstünde yüzde 95’in üzerinde aşı uyumu olan bir toplumdan bahsederken olumlu bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum.



Aşıyı bu kadar başarılı uyguladığı için şu anda hastanelerimizde hasta sayımız yönetilebilir halde hiçbir sıkıntımız yok ne yoğun bakımlarımız da ne servislerimizde.



Kısıtlamayı esasında beyninizde yapmanız lazım. Onun için insanları zorla kısıtlamaktan çok ikna ederek kısıtlamayı sağlamakta fayda var. Herkes şunu önce kendisine soracak ben sağlığım için ne yaptım? Kişisel tedbir sistemsel yasaklardan çok daha önemlidir” ifadelerini kullandı.