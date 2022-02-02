İstanbul'da sahtecilik operasyonları

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sahtecilik" suçunun önlenmesine yönelik Ocak ayı içerisinde İstanbul genelinde bir dizi operasyon düzenledi. Çalışmalar kapsamında, Maltepe'de bir iş yerinde binaların çizilen elektrik tesisat projelerini çeşitli belediye ve kamu kurumlarının sahte mühür ve kaşelerini hazırlayan1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda; 203 adet kaşe ve mühür ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmaların devamında ekipleri, 19 Ocak Çarşamba Bahçelievler'de bir iş yerinde kimlik ve ehliyet başta olmak üzere her türlü resmi belgenin sahte olarak imalatını yaptığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, ihbarın yapıldığı adrese baskın düzenledi. Baskında 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda; sahte belge yapımında kullanılan bilgisayar, renkli yazıcı ve tarayıcı ile yeni ve eski kimlik yapımında kullanılan çok sayıda boş suret, hologram ve İçişleri Bakanlığı mührü bulunan şeffaf belgeler, sahte pasaport ve sahte aile cüzdanı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış bordo renkli deri malzemeler ile 2 adet basılmış sahte göç idaresi ikamet izin kimliği, 2 adet basılmış sahte kalfalık belgesi ve sahte belge yapımında kullanılmak üzere çok sayıda laminasyon filmi ele geçirildi. Yakalanan ve adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Son olarak polis ekipleri, 26 Ocak Çarşamba Zeytinburnu'nunda bir iş yerinde sahte ilaç kutularının yapıldığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, ihbarın yapıldığı adrese baskın düzenledi. Baskında 5 kişi gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda; 1 adet etiket-barkod kesim makinesi, 2 adet etiket-barkod basım makinesi, 2 adet etiket-barkod yazıcısı, 35 adet sahte ilaç kutusu yapımında kullanılan matbaa kalıbı, 75 bin 725 adet Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaç markalarına ait sahte ve boş ilaç kutusu, 87 bin 500 adet sahte prospektüs, 250 adet Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara ait dolu ilaç kutusu ele geçirildi. Yapılan detaylı aramanın devamında matbaa olarak kullanılan iş yerinde sadece sahte ilaç kutusu imalatı yapılmadığı da ortaya çıkarıldı. Aramalarda 2 bin 250 adet sahte alkol bandrolü, 500 adet sahte İngiliz Pulu, 100 adet sahte para hologramları, 500 adet sahte TAPDK bandrolü, 100 adet spor kulüplerine ait sahte ürün bandrolü, 5 bin adet şanzıman yağında kullanılan ürün bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken,1 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen sahte belge ve ilaç kutuları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

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