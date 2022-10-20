İstanbul'da sahte pasaport baskını! Gizli bölmede ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkma izni olmayan kişileri, hava ve kara yoluyla yurt dışına kaçırmaya çalışan şebekeyi çökertmek için çalışma başlattı.



Çalışmalar çerçevesinde yabancı uyruklu 4 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi’ndeki bir adresin sahte pasaport imalathanesi olarak kullanıldığını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda, yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

