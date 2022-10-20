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İstanbul'da sahte pasaport baskını! Gizli bölmede ele geçirildi

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#İstanbul#Fatih#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 13:21

İstanbul Fatih’te sahte pasaport üretilen bir adrese düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, sahte pasaport ve sahte belge yapımında kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi. Dairede, polis baskınında saklanmak için yapılmış gizli bölmeler bulundu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkma izni olmayan kişileri, hava ve kara yoluyla yurt dışına kaçırmaya çalışan şebekeyi çökertmek için çalışma başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde yabancı uyruklu 4 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi’ndeki bir adresin sahte pasaport imalathanesi olarak kullanıldığını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda, yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda sahte pasaport baskını Gizli bölmede ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda, polis baskını olduğu zaman şüphelilerin saklanmak ve malzemelerini zulalamak için yaptıkları gizli bölmeler bulundu. Polis ekipleri tarafından binlerce sahte pasaport, kimlik kartı ve sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca, evin banyo bölümünde pasaportların orijinaliyle aynı olduğunu kontrol ettikleri düzenek bulundu.
İstanbulda sahte pasaport baskını Gizli bölmede ele geçirildi

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#İstanbul#Fatih#Polis

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