İstanbul'da sahte parfüm operasyonu! 20 bin şişe ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından getirilen orijinal şişelerin, merdiven altı yerlerde parfüm ile doldurularak, ambalajlandıktan sonra internet sitelerindeki sanal mağaza ile seyyar satıcılar aracılığıyla pazarlandığı bilgisini aldı.Dünyaca ünlü markaların bire bir sahtesini ürettikleri parfümleri orijinal göstermek için sahte bandrol ve stok numarası verdikleri tespit edilen şüpheliler M.K. ve C.G.B, Fatih'teki depolarında gözaltına alındı.

Bazı markalara ait şişe ve kutuların kopyası ile ambalajlandıktan sonra sahte bandrol basıldığı, barkod sorgulamasında ise lisanslı ürün olarak görüldüğü tespit edildi. Depoda bulunan kolilerde toplam 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

SAHTE PARFÜM UYARISI

Jandarma tarafından konuyla ilgili yapılan uyarıda, sahte parfümlerin içerisinde renk ve koku için birçok kimyasal olduğu belirtildi.

Merdiven altı üretimin nasıl yapıldığı, ürünlere nelerin karıştırıldığı belli olmadığından söz konusu ürünlerin cilt kanserine varan büyük tahrişlere neden olabileceğine, koklandığında ise zehirleyebileceğine dikkati çekilen uyarıda, TÜBİTAK tarafından cep telefonlarına ücretsiz indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasıyla ürünlerin orijinalliğinin mutlaka kontrol edilmesi ve menşei belli olmayanların kesinlikle alınmaması gerektiği bildirildi.

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